Michel Cymes nous conseille le rire pour lutter contre la douleur

Je n'irai pas jusqu'à dire que le rire résout tous les problèmes, mais c'est l'un des meilleurs atouts qui soient pour conserver une bonne santé. Car le rire agit sur le corps. La prochaine fois que vous serez pris d'un vrai bon fou rire, essayez d'être pleinement conscient de ce que vous vivez physiquement. Vous ressentirez peut-être une douleur dans la mâchoire. Et pour cause, quand on rit ce ne sont pas moins d'une douzaine de muscles qui bossent : les muscles reliés à nos lèvres, nos pommettes, et encore notre cou. Faire travailler des muscles, quels qu'ils soient, c'est faire de l'exercice. Ce qui est bon pour la santé.



Mais tout le reste du corps ou presque en profite. Prenez le diaphragme : quand ça rigole, vous aurez remarqué qu'il travaille. Prenez les côtes : quand ça rigole, vous avez l'impression qu'on vous les masse. Quand au cerveau, en cas de rigolade, c'est le grand gagnant de l'affaire. Il a pour particularité d'être un gros consommateur d'oxygène. Plus il en dispose, mieux il se porte. Quand vous riez aux éclats, vous consommez beaucoup d'oxygène. Vous inspirez bien plus fort qu'au repos. Donc mécaniquement vous optimisez l'oxygénation de vos neurones.



Océan de bien-être

Mais il n'y a pas que l'oxygène. Le cerveau voit aussi arriver un paquet de molécules opiacées. Cela atténue simplement la sensation de douleur, comme la morphine. Sauf que là, c'est naturel : c'est sécrété par le cerveau. Il s'agit des fameuses endorphines connues pour leurs capacités à nous immerger dans un océan de bien-être.



Un quart d'heure de rire permet d'augmenter la tolérance à la douleur de l'ordre de 10% Michel Cymes





Deux études britanniques en ont fait la démonstration. La première a montré que quand on regarde une comédie de Mister Bean, on s'accommode mieux de la douleur que quand on regarde un documentaire sur la vie des animaux. Dans le cas de cette étude, la douleur était provoquée par un garrot qui était particulièrement serré.



Rire, c'est précieux et bénéfique

On doit la seconde étude aux chercheurs de l'Université écossaise d'Édimbourg. Ils ont offert une soirée-spectacle à leurs cobayes. Les uns ont rigolé, puisqu'ils ont eu droit à une comédie. Les autres n'ont pas desserré les dents, on leur a servi une pièce dramatique. À la sortie, tout le monde a dû plier les genoux et s'appuyer contre un mur (du genre je suis assis, mais je n'ai pas de chaise). Ceux qui avaient rigolé ont tenu plus longtemps.



Selon ces chercheurs, auteurs de l'étude, un quart d'heure de rire permet d'augmenter la tolérance à la douleur de l'ordre de 10%. Mais tout ça, c'est juste du bonus. Rire, c'est précieux et bénéfique. Mais ça ne dispense pas de l'essentiel : manger équilibré et faire du sport.