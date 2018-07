publié le 16/07/2018 à 12:08

Ils l'ont fait ! Le dimanche 15 juillet 2018 est entré dans l'histoire populaire de France, et restera comme le jour où 23 joueurs et leur staff ont conquis le Graal des footballeurs. Vainqueurs de la Croatie en finale de la Coupe du Monde, les hommes de Didier Deschamps ont su imposer leur loi à la Croatie, et à venir couronner d'un but quasiment chacune de leurs incursions.



Au final, la France l'emporte 4-2, sans avoir déroulé un "football champagne", mais en développant un art consommé de l'abnégation, du sens du collectif et parfois même du sacrifice sur le terrain pour atteindre un objectif commun : accrocher une deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France.

Et comme un symbole, ce sont les trois stars des Bleus, Pogba, Griezmann et Mbappé qui ont fait craquer la défense croate, et emmené la France vers une nuit de folie. Et tout à commencé à la 18e minute, alors que la Croatie faisait passer un sale premier quart d'heure aux Français. Sur l'un de ses premiers ballons exploitables, Griezmann obtenait un coup franc. Le Madrilène le tirait lui-même, et ouvrait le score à la suite d'une tête malencontreuse de Mandzukic contre son camp.

#CM2018 #FRACRO 18è, 1-0



¿ BUT POUR LA FRANCE ¿¿¿¿¿¿¿¿



Les Bleus ouvrent la marque !! Sur un coup franc de Griezmann, la tête qui s'élève le plus haut est celle... de Mandzukic, qui dévie dans son propre but, 1-0 pour la France !



Regardez ¿ https://t.co/teTUZj9lJ6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

La France livrait un match parfois timide en première période, loin de la compacité de bloc-équipe qu'elle avait présentée depuis le début de la phase à élimination directe. Perisic ramenait les siens mais là encore, un coup de pied arrêté allait sortir la France de l'ornière. Griezmann tirait un corner que Perisic touchait de la main. Après visionnage à la vidéo, l'arbitre indiquait le point de Penalty. Impérial dans l'exercice, "Grizou" remettait les Bleus devant à la pause.

#CM2018 #FRACRO



La VAR l'a décidé : la main de Perisic dans sa surface méritait que l'arbitre accorde aux Bleus un penalty, transformé par Griezmann !

Regardez ¿ https://t.co/LFKGzpdwTF — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

Un quart d'heure de mi-temps salutaire, car l'équipe de France de la deuxième période avait un autre visage. Pogba, dont l'ouverture sublime lançait Mbappé en profondeur, voyait le ballon lui revenir dessus. Sa première frappe contrée lui permettait d'en tenter une deuxième, qui trouvait un Subasic pris à contre-pied à la 59e minute de jeu.

¿¿¿ BUT DE PAUL POGBA, 3-1 POUR LES BLEUS ¿¿¿¿¿¿#CM2018 #FRACRO 59è, 3-1



Buuut de Pogba !! La défense croate rejette Mbappé puis Griezmann, Pogba récupère et frappe. C'est contré... mais il remet ça et met au fond son tir du gauche, 3-1 ! https://t.co/dpL3Z5xEwN — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

À 3-1 le sacre était très proche, mais il allait y avoir encore une explosion de joie, quand le chouchou du public, Kylian Mbappé, inscrivait son 4e but du tournoi des 20 mètres, d'une belle frappe décroisée à la 67e.

¿¿ MBAPPE POUR LE 4-1

¿¿ LA FRANCE FILE LE SACRE ¿¿¿¿#CM2018 #FRACRO 67è, 4-1



Côté gauche, Hernandez percute parfaitement. Il sert Mbappé, qui déclenche une frappe du droit sur laquelle Subasic ne peut rien, 4-1 pour les Bleus ! https://t.co/RJQni8RYXH — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018