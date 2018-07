publié le 28/06/2018 à 18:29

Un but, un seul. C'est le score qui a permis à la Colombie de se qualifier face au Sénégal, jeudi 28 juin à Samara. C'est le deuxième but dans la compétition pour le défenseur colombien Yerry Mina. Il a ouvert le score à la 74e minute d'une rencontre qui élimine le Sénégal au terme d'un scénario cruel.



Le joueur de 23 ans (1,95 m) évolue au FC Barcelone depuis le mois de janvier, où il est devenu le premier joueur colombien de l'histoire du club. Il évoluait au club de Palmeiras au Brésil. Mina a fait sa première apparition avec l'équipe nationale en 2016 et compte 14 sélections (5 buts).

Pour la 3e et dernière journée du groupe H, la Colombie tout comme le Sénégal jouait sa survie dans le Mondial. La Colombie s'est donc qualifiée pour les 8es de finales. Elle retrouvera mardi 3 juillet (20h) le 2e du groupe G, l'Angleterre ou la Belgique. 2e qualifié du groupe H, le Japon se frottera aussi aux Belges ou Anglais.

Les joueurs colombiens ont dansé sur le terrain pour fêter le but de la tête de Mina.