VIDÉO - Brésil-Salvador : les buts de Neymar, Marquinhos, Richarlison et Coutinho

Neymar, Coutinho et Marquinhos le 11 septembre 2018 à Landover, aux États-Unis

publié le 12/09/2018 à 10:57

Deuxième victoire en cinq jours pour le Brésil. Victorieuse des États-Unis 2-0 vendredi 7 septembre grâce à des buts de Roberto Firmino et Neymar sur penalty, la Seleçao a facilement disposé du Salvador mardi 11 septembre, toujours sur le sol américain, à Landover dans le Maryland.



Neymar a ouvert le score dès la 4e minute, encore sur penalty après une faute dans la surface de réparation de Roberto Dominguez sur Richarlison. Avec ce 59e but en 92 sélections, l'attaquant du PSG n'est plus qu'à trois longueurs de Ronaldo (62), deuxième au classement historique des buteurs brésiliens dominé par le légendaire Pelé (77).

Le Brésil a doublé la mise à la 16e minute grâce à Richarlison. Le milieu de 21 ans transféré cet été de Watford à Everton pour 56 millions d'euros a repris un centre en retrait de Neymar. L'équipe alignée par Tite, proche de sa meilleure configuration, a outrageusement dominé les débats et ajouté un troisième but par l'intermédiaire de Philippe Coutinho (30e).

Neymar passeur décisif pour Marquinhos

Le joueur du FC Barcelone distillait ensuite une passe décisive pour le deuxième but de la soirée de Richarlison, qui trompait à bout portant le gardien salvadorien, peu après le retour des vestiaires (50e). Marquinhos concluait la soirée du Brésil en beauté avec un cinquième et dernier but en reprenant de la tête un corner tiré par Neymar (90e).

