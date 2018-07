Ronaldo, Neymar... Pourquoi les stars ne viennent-elles pas au PSG ?

publié le 29/05/2016 à 14:00

C'est le rêve du Paris Saint-Germain version Qatar. Le Prince et le président du club Nasser Al-Khelaïfi espèrent à chaque mercato obtenir la signature d'une très grosse pointure, et spécifiquement Cristiano Ronaldo et Neymar. Les deux joueurs stars du ballon rond sont de véritables machines à sponsors autant qu'il appartiennent au Top 5 des footballeurs de la planète. Le PSG lorgne donc constamment sur eux afin de booster l'équipe et surtout capitaliser sur leur image d'idoles mondiales, largement plus "bankables" que Zlatan Ibrahimovic.



Mais si les approches sont constantes depuis 2011 et l'arrivée de QSI, les refus sont tout aussi systématiques. Au mieux, l'intérêt du PSG sert dans des négociations afin d'obtenir une augmentation de salaire au Real et au Barça. Malgré un chéquier ouvert et la garantie d'un salaire sans équivalent, les joueurs déclinent poliment et restent dans leurs institutions européennes.

La Ligue 1 ne fait pas rêver

" Je ne vois pas un autre club meilleur que le Real Madrid. Il n’y pas mieux. Oubliez les autres clubs". En relayant les propos de Cristiano Ronaldo, le journal Marca a tué dans l’œuf les ambitions du PSG pour ce mercato. Si rien n'est jamais acquis en matière de transferts, il est peu probable de voir le Portugais débarquer au Parc des Princes avec le maillot parisien. Il faut dire que quitter l'Espagne pour venir en Ligue 1 ne semble pas enchanter grand monde. Laisser derrière soi des rencontres face à Valence, le FC Séville, le Barça, l'Atletico ou Villarreal n'est pas compensé par les affiches proposées en Ligue 1, tant en termes d’atmosphère que de niveau. De plus, la Liga s'apprête à truster pour la troisième année consécutive les victoires finales dans les deux coupes d'Europe.

Ainsi, la Ligue 1 n'est clairement pas assez compétitive et attractive. Stades, joueurs, entraîneurs frileux, exposition télévisée, les stars préfèrent clairement l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Même l'Italie, sur son histoire et celle de certains de ses clubs, peut être préférée. Le cas Paul Pogba qui reste à la Juventus en est une preuve. Le PSG, malgré ses efforts sur les structures matérielles, évolue encore dans un environnement peu attrayant. En comparaison, le Bayern qui règne sur la Bundesliga, attire des joueurs malgré tout car son aura mais aussi la qualité de son championnat restent attrayants.

Paris manque d'hommes reconnus dans le milieu

L'un des premiers freins du Paris Saint-Germain est donc la Ligue 1 en elle-même. Peu spectaculaire bien que pleine de suspense, elle offre des structures trop moyennes et un niveau global peu reluisant. Mais des joueurs peuvent quand même accepter de rejoindre un championnat moins clinquant à condition de croire à un projet, représenté par des hommes. Et là aussi le PSG peine depuis trois saisons, soit le départ de Leonardo et de Carlo Ancelotti. Un club émergeant ne peut pas se passer d'une vitrine comme un grand coach ou un grand directeur sportif.



Le PSG était bien parti en recrutant l'homme de réseaux brésilien, que l'on annonce sur le retour, et l'entraîneur italien. Certaines venues se sont jouées du fait de leur présence au club (Motta et Verratti entre autres). Depuis l'été 2013, les recrues du PSG sont soit payées au prix fort soit des échecs (Cabaye, Di Maria, Digne, Kurzawa). Si l'arrivée de l'Argentin Giovani Lo Celso pourrait être une bonne prise, il faudrait qu'elles soient plus nombreuses. Sur le banc, Laurent Blanc est loin d'avoir l'aura qu'on lui confère en France, comme le laissent entendre les déclarations de plusieurs joueurs dernièrement. Il faudra donc plus de charisme, plus de compétence du très haut niveau. Et c'est ensuite qu'il y aura plus de stars.