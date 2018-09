publié le 10/09/2018 à 17:04

Le chapitre du retour des Bleus champions du monde à la compétition, près de deux mois après leur sacre face à la Croatie, s'est refermé dimanche 9 septembre sur les images de la célébration avec le public du Stade de France. S'il faut attendre vendredi 14 septembre pour la reprise de la Ligue 1 et mardi 18 septembre pour le coup d'envoi de la Ligue des champions, les passionnés de ballon rond ne seront pas en manque tout au long de la semaine.



Lundi 10 et mardi 11 septembre, la 1re journée de la Ligue des nations se poursuit avec 15 rencontres. Les deux plus attendues sont Portugal - Italie (Ligue A, groupe 3) lundi sur W9 et Espagne - Croatie (Ligue A groupe 4) mardi sur la chaîne L'Équipe, à chaque fois à 20h45. Cette dernière propose aussi Suède - Turquie (Ligue B groupe 2) lundi soir. En amical, l'Angleterre se frotte mardi (21h) à La Suisse, qui vient de passer un 6-0 à l'Islande.

Également à suivre mardi (20h45), l'équipe de France Espoirs, qui étrenne son costume de qualifiée pour l'Euro 2019 face au Luxembourg à Strasbourg.

Tottenham - Liverpool en Angleterre samedi

Mercredi, le football, une fois coutume, fait relâche à la télévision. Il y revient jeudi avec une affiche avancée de la 7e journée de National, la 3e division française : Le Mans - Tours. Le programme redevient chargé vendredi avec le gros de la 7e journée de Ligue 2 et le début de la 5e de Ligue 1. Au programme, Nice - Rennes à 19h et PSG - Saint-Étienne à 20h45.



Les six rencontres de samedi sont Caen - Lyon (17h), Dijon - Angers, Toulouse - Monaco, Amiens - Lille et Montpellier - Strasbourg (20h), les trois de dimanche Nantes - Reims (15h), Bordeaux - Nîmes (17h) et Marseille - Guingamp (21h).





Samedi, la journée débute à 13h30 avec un alléchant Tottenham - Liverpool en ouverture de la 5e journée du championnat d’Angleterre. En Espagne, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid jouent aussi samedi, respectivement contre Eibar (13h), la Real Sociedad (16h15) et l'Athletic Bilbao (20h45).

Le programme foot du 10 au 16 septembre :

Lundi 10 septembre :



Ligue des nations :

Portugal - Italie à 20h45 (Ligue A groupe 3)

Suède - Turquie à 20h45 (Ligue B groupe 2)

Écosse - Albanie à 20h45 (Ligue C groupe 1)

Serbie - Roumanie à 20h45 (Ligue C groupe 4)

Monténégro - Lituanie à 20h45 (Ligue C groupe 4)

Malte - Azerbaïdjan à 20h45 (Ligue D groupe 3)

Kosovo - Îles Féroé à 20h45 (Ligue D groupe 3)

Andorre - Kazakhstan à 20h45 (Ligue D groupe 1)



Match amical :

Russie-République tchèque à 18h



Mardi 11 septembre :



Ligue des nations :

Islande - Belgique à 20h45 (Ligue A groupe 2)

Espagne - Croatie à 20h45 (Ligue A groupe 4)

Bosnie - Autriche à 20h45 (Ligue B groupe 3)

Hongrie - Grèce à 20h45 (Ligue C groupe 2)

Finlande - Estonie à 20h45 (Ligue C groupe 2)

Moldavie - Biélorussie à 20h45 (Ligue D groupe 2)

Saint-Marin - Luxembourg à 20h45 (Ligue D groupe 2)



Matches amicaux :

Pologne-Irlande (20h45)

Irlande du Nord-Israël (20h45)

Angleterre-Suisse (21h)



Éliminatoires Euro Espoirs :

France - Luxembourg à 20h45



Jeudi 13 septembre :



National (7e journée) :

Le Mans - Tours à 20h30



Vendredi 14 septembre :



Ligue 1 (5e journée) :

Nice-Rennes à 19h

PSG - Saint-Étienne à 20h45



Ligue 2 (7e journée) :

Red Star-Lorient, Nancy-Le Havre, Clermont-Auxerre... à 20h



Samedi 15 septembre :



Ligue 1 (5e journée) :

Caen - Lyon à 17h

Dijon - Angers à 20h

Toulouse - Monaco à 20h

Amiens - Lille à 20h

Montpellier - Strasbourg à 20h



Ligue 2 (7e journée) :

Lens - Sochaux à 15h



Angleterre (5e journée) :

Tottenham-Liverpool à 13h30



Espagne (4e journée) :

Atlético de Madrid - Eibar à 13h

Real Sociedad - FC Barcelone à 16h15

Athletic Bilbao - Real Madrid à 20h45



Dimanche 16 septembre :



Ligue 1 (5e journée) :

Nantes - Reims à 15h

Bordeaux - Nîmes à 17h

Marseille - Guingamp à 21h