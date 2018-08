publié le 22/08/2018 à 12:03

"Jason va en surprendre plus d'un à l'OL". Cette phrase est signée Jean-Michel Aulas. Si le président lyonnais n'hésite pas à épingler journalistes et supporters sur Twitter, il défend régulièrement ses joueurs et son coach sur le réseau social. Quelques heures après la signature de son contrat, Jason Denayer a pu le constater.



Saura-t-il redonner le sourire aux supporters lyonnais qui attendaient l'officialisation de Ruben Dias, prometteur défenseur portugais du Benfica Lisbonne ? La question est posée tant le défenseur belge a peiné à s'imposer ces dernières années.

Débarqué à Manchester City à tout juste 17 ans, après un passage à l'académie Jean-Marc Guillou, Jason Denayer n'aura que très peu joué avec les Citizens. Ces derniers n'ont pas hésité à le prêter, année après année. Au Celtic Glasgow tout d'abord (2014-2015), à Galatasaray ensuite (2015-2016), puis à Sunderland (2016-2017) avant une nouvelle saison à Galatasaray (2017-2018).

Une vieille histoire avec l'OL

L'histoire va désormais s'écrire à Lyon pour le défenseur belge, qui avait déjà voulu rejoindre la ville entre Rhône et Saône l'année dernière. Il y a un an, l'OL était en effet entré en contact avec Manchester City pour faire venir le joueur de 23 ans dorénavant. Mais le club anglais, qui avait affiché des prétentions économiques particulièrement élevées, avaient contraint Jean-Michel Aulas à signer Marcelo.



Ce coup-ci, rien n'est venu contrecarrer le plan olympien. Jason Denayer a paraphé un contrat de quatre ans, contre la somme de 10 millions d'euros. "Si on doit ressortir une qualité chez lui, c’est la vitesse. Techniquement, il est aussi très à l’aise. C’est quelqu’un qui joue simple, qui ne prend pas de risques. Il est également capable d’apporter balle au pied et de percuter parce qu’il va très vite (...) Je pense que Lyon fait une très bonne affaire avec Jason ", explique Sofiane Feghouli, avec qui il a conquis le titre de champion de Turquie l'an dernier, dans les colonnes de Foot Mercato.



Un retour chez les Diables Rouges ?

S'il était promis à un grand avenir, Jason Denayer doit dorénavant se relancer et surtout trouver une certaine stabilité à l'Olympique lyonnais. Au milieu d'une défense expérimentée, le Belge est attendu au tournant et devra amener une certaine technique qui fait cruellement défaut à l'arrière garde des Gones.



En sera-t-il capable alors que l'OL travaillerait actuellement à faire signer un second défenseur central avant la fin du mercato ? En cas de succès, nul doute que les portes des Diables Rouges pourraient de nouveau s'ouvrir alors que le joueur a célébré sa première sélection en 2015, à l'âge de 20 ans. Huit capes plus tard, il est peu à peu sorti des petits papiers des sélectionneurs belges au point de louper la dernière Coupe du Monde.