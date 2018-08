Mercato OL : l'avenir de Nabil Fekir enfin clarifié

publié le 23/08/2018 à 14:15

"Il est assez fataliste après ce qui s'est passé pour son transfert manqué, difficile à digérer", a expliqué l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, en conférence de presse concernant son capitaine Nabil Fekir. "Il est à Lyon, chez lui, dans son club formateur qualifié en Ligue des Champions. Il y a pire".



Cet été, le champion du monde a vu son arrivée en Premier League annulée à cause d'une visite médicale non concluante. Passé la frustration de ce non-départ, Nabil Fekir semble désormais concentré sur sa saison à venir avec son club formateur. "Il a des objectifs élevés et c'est à lui de livrer une grande saison, de confirmation, pour vivre dans un an ce qu'il n'a pu vivre sur cet intersaison", a confié Bruno Genesio tout en affirmant être "sûr de son investissement pour l'OL".

Nabil Fekir va donc rester à Lyon cette année pour espérer que les plus grands clubs européens restent intéressés au mercato estival de 2019. Selon son entraîneur, il pourra être titulaire vendredi 23 août contre Strasbourg. "Il est prêt à débuter et livrer au moins une heure de très bonne qualité", a jugé Bruno Genesio.