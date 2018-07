Mercato : Loïc Rémy arrive à Lille

publié le 18/07/2018 à 12:11

Le LOSC lui ouvre les bras. L'ancien international français Loïc Rémy, 31 ans, arrive à Lille après cinq années d'absence de l'Hexagone. "C'est un gros challenge car je suis le plus vieux et je vais avoir un rôle majeur dans cette équipe", a déclaré le nouvel attaquant du LOSC ce mercredi 18 juillet lors de sa présentation officielle.



"J'ai hâte de redécouvrir la Ligue 1. Je suis là pour marquer et faire marquer. Mais le plaisir passera par le collectif, c'est la clé. On doit trouver une cohésion et les jeunes joueurs sont réceptifs donc c'est bien", a estimé le natif de Rillieux-la-Pape (Rhône).



"Je suis là pour être à l'écoute des joueurs, les aider, se parler. Je suis aussi venu ici pour prendre du plaisir", a souligné le nouveau numéro 9 du LOSC face aux journalistes réunis au Domaine de Luchin, le centre d'entraînement du club nordiste. "Le projet, la région et le discours des dirigeants ont fait que j'ai choisi Lille. Au vu de la qualité de cette équipe, il y a de quoi réussir", a conclu la nouvelle recrue des Dogues.

¿¿ Et encore bienvenue Loïc ¿¿ pic.twitter.com/ReZQQBfZYm — LOSC (@losclive) 18 juillet 2018

Prêté à Crystal Palace en 2016-2017, Loïc Rémy ne s'est pas imposé et a décidé la saison suivante de rebondir dans le championnat espagnol, à Las Palmas (13 matches, 6 buts) d'abord, puis en prêt à Getafe de janvier à mai 2018 (11 matches, 3 buts). La relégation en D2 du club des Canaries a précipité son départ et le LOSC, qui était en concurrence avec Nice, a réussi à attirer l'attaquant, qui va tenter de se relancer en Ligue 1.