Ils n'ont pas tous fait la fête ensemble. Les Bleus se sont dispersés après la réception à l'Élysée, lundi 16 juillet. Benjamin Pavard par exemple, a rejoint sa compagne, l'ex-miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani au BoumBoum. Ce club de la rue Friedland, à deux pas des Champs-Élysées, avait été privatisé pour l'anniversaire d'une autre ancienne miss France, Malika Ménard, qui est née un 14 juillet et fêtait hier ses 31 ans.



Tout ce petit monde a dû dansé et donné de la voix avec notamment le compagnon de Malika Ménard, le chanteur Ycare. À quelques kilomètres des Champs-Elysées, non loin des locaux de RTL d'ailleurs à Neuilly, c'est DJ Snake qui a animé la soirée. Le compositeur et producteur, connu dans le monde entier pour ses collaborations de prestige comme avec Justine Bieber, était d'ailleurs à Moscou dimanche pour la finale. Et après le sacre des bleus il avait même réussi à faire chanter Antoine Griezmann.

L'attaquant des Bleus n'était pas de la partie lundi soir mais, il y avait quand même une belle brochette de champions du monde à Neuilly : Matuidi, Pogba, M'bappé, Mendy, Umtiti, Dembele, Rami et même le milieu de terrain du PSG, l'italien Marco Verratti.

