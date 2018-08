publié le 15/08/2018 à 14:30

Si les faits remontent à vendredi 10 août, l'affaire ne cesse de prendre de l'ampleur. Un journaliste de France Bleu Mayenne a déposé plainte lundi 13 août après avoir reçu des "menaces verbales" de l'entraîneur du Stade lavallois, François Ciccolini.



Tout s'est passé dans les couloirs du stade de Boulogne-sur-Mer, après la défaite de Laval (2-0) lors de la 2e journée du championnat de National, la troisième division française. Interrogé par le journaliste à la sortie du match, l'entraîneur corse n'aurait pas supporté les questions qui portaient sur les raisons de la défaite et sur les choix tactiques.

La tension est alors montée d'un cran. "Tu me poses toujours des mauvaises questions, je vais te parler mal. Peut-être que je vais te frapper la tête par terre", s'est énervé François Ciccolini, comme le prouve l'extrait audio mis en ligne par la rédaction de France Bleu Mayenne.

Tu vas voir, je vais te frapper à coups de crosse dans la tête François Ciccolini





Et l'ancien entraîneur de Bastia ne s'est pas arrêté là, proférant dans la foulée des menaces encore plus violentes : "Tu veux que je te déboîte ?", "Tu n'as jamais vu un journaliste avec des sparadraps sur la tête ?", "Tu vas voir, je vais te frapper à coups de crosse dans la tête".

Laval défend son entraîneur

Mardi 14 août, le club mayennais a réagi dans un communiqué afin de prendre la défense de son entraîneur, considérant que les journalistes qui avaient "interpellé" François Ciccolini dans les couloirs du stade n'avaient pas "respecté" le "cadre protocolaire" prévu par la Fédération française de football (FFF). "Les instances fédérales nous imposent un protocole avec un timing bien précis quant aux relations avec la presse. Cette communication est prévue soit en zone mixte, soit en salle de presse mais en aucun cas dans un simple couloir annexe aux vestiaires", peut-on lire sur le site internet.



Les dirigeants lavallois assurent alors que les questions posées ont été ressenties comme "une agression directe" et "une défiance au professionnalisme de l'ensemble du staff". "Le coach les a donc très mal accueillies, il est le garant des valeurs du groupe. Il l’a fait savoir laconiquement", explique le club.

La Commission de discipline saisie

L'Union des journalistes de Sport en France (UJSF) a, dans un premier temps, "dénoncé" ces "menaces violentes", "graves" et "parfaitement intolérables". "Les propos tenus sur l'enregistrement sont accablants et indignes d'un entraîneur de football professionnel, par essence éducateur", ont-il écrit dans un communiqué.



Une première sortie avant de condamner fermement le communiqué du Stade lavallois. "L'UJSF ne peut accepter cette réponse qui banalise des actes graves et rejette la faute sur notre confrère. Cette réponse est indigne", ont-il écrit sur Twitter appelant dès lors la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football à agir.



@ActusUJSF ne peut pas accepter la réponse du @stadelavallois qui banalise des actes graves et rejete la faute sur notre confrère. Cette réponse est indigne. Nous en appelons à la @lfp et la @FFF https://t.co/Pe6plihB85’article-paru-ce-matin-sur-le-quotidien-Ouest-France.html — UJSF (@ActusUJSF) 14 août 2018

C'est désormais chose faite. Le Conseil national de l'éthique de la FFF s'est penché sur ce dossier en saisissant la Commission de discipline. L'instance du football français considère que "les propos tenus revêtent un caractère menaçant et agressif". L'affaire est loin d'être terminée...