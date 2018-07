publié le 16/07/2018 à 01:40

Il est un des plus jeunes joueurs de l'équipe de France. Le défenseur des Bleus Benjamin Pavard est devenu champion du monde avec l'ensemble de ses coéquipiers dimanche 15 juillet en battant la Croatie 4 buts à 2. Celui qui évolue actuellement au VfB Stuttgart a été une des révélations de la compétition en marquant notamment un but face à l'Argentine le 30 juin dernier.



Pour autant, le défenseur a du mal à redescendre sur terre, comme il l'a expliqué au micro de TF1 : "C'est quelque chose de 'ouf' à 22 ans, je sors de nulle part. Je pense que je ne réalise pas encore totalement. Quand on va rentrer en France, on va voir toute la ferveur du peuple français, cela va être quelque chose d'énorme, je n'attends que ça".

Si sa performance au sein des Bleus l'a révélé au monde entier, Benjamin Pavard reste modeste : "une star, j'irai pas jusque là", a-t-il tempéré auprès de TF1. "C'est vrai qu'il y a deux ans, j'étais avec mes potes sur la fan-zone de Lille, il y a un an je jouais en deuxième division allemande. J'ai enchaîné les matches et là on est champions du monde. Des choses comme ça, c'est très rare. J'ai versé quelques larmes", a-t-il conclu, visiblement très ému.