publié le 02/09/2018 à 20:37

Un premier choc entre cadors. Si l'affiche est splendide, entre le deuxième et quatrième de la saison dernière, ce match oppose deux équipes très loin d'avoir atteint leur vitesse de croisière. Avec quatre points au compteur, Monégasques et Marseillais n'ont cependant déjà plus le droit à l'erreur.



À Monaco, les très nombreux changements de l'effectif obligent l'entraîneur Leonardo Jardim à s'adapter sans cesse. Pour lui, la trêve internationale à venir sera un bon moyen de reprendre les bases. "On a fait tellement de changements qu'il faudra quelques matches pour voir Monaco à son meilleur niveau", a notamment déclaré Vadim Vasilyev, le vice-président.

Côté olympien, les questions sont également nombreuses après la clôture du mercato. Si l'arrivée de Kevin Strootman a été largement saluée, l'absence d'un grand attaquant fait largement défaut à la pointe de l'attaque marseillaise. Valère Germain, Kostas Mitroglou, Dimitri Payet et Florian Thauvin arriveront-ils à tromper la vigilance de Glik et Jemerson ?