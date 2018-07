Eden Hazard, le plus Français des Diables rouges

publié le 09/07/2018 à 20:28

Veillée d'armes entre voisins. Français et Belges disputent sur la pelouse de Saint-Petersbourg, ce mardi 10 juillet (20 heures), une demi-finale de Coupe du Monde. Outre-Quiévrain, on attend beaucoup du prodige des Diables rouges, Eden Hazard. Le plus Français de l'équipe belge.



Depuis quelques jours, la photo de famille tourne sur les réseaux sociaux. Eden et ses deux frères, Thorgan et Kylian Hazard, posent en bord de mer. Sur leurs dos, le maillot bleu, floqué du numéro 10 de Zinedine Zidane.

"À l'époque, je supportais l'Équipe de France", confie aujourd'hui le capitaine et numéro 10 des Diables Rouges. Face à la Selecao vendredi 6 juillet, Hazard a rappelé le Zizou de 2006, lors d'un autre quart de finale de coupe du monde face au Brésil. L'attaquant Belge a réussi ses 10 dribbles, un record. Ce destin n'a rien d'étonnant, tant le prodige a le ballon dans le sang.

Une éclosion précoce dans le football

Dans la famille, de hasard il n'y a point... Le grand-père d'Eden, Francis, est l'un des membre fondateur du Stade Brainois où Eden fera ses premiers pas. Son père Thierry joue en 2e division. Sa mère Carine évolue quant à elle au poste d'attaquante en D1 féminine.



Logiquement, la famille s'installe à Braine-le-Comte, en terre wallone, tout près du terrain de foot. Seule une haie sépare le jardin du rectangle vert, et le petit Eden n'hésite pas à la malmener pour aller taper la balle. Très vite, le gamin impressionne. À 10 ans, il rejoint le club de Tubize. Quatre ans plus tard, il passe la frontière, direction Lille.

Un joueur généreux

Avec un premier match en ligue 1 à 16 ans, le jeune Eden réalise une éclosion précoce. Sacré meilleur meilleur espoir en 2009 et 2010, puis meilleur joueur du championnat en 2011 et 2012, il signe ensuite à Chelsea. Avec toujours cette même réputation de mec humble, bosseur, sympa... Généreux aussi, au point de partager à l'internat l'argent de son sponsor avec ses copains du centre de formation dans le besoin.



Papa à 19 ans, avec Natacha, son amour de jeunesse, la pépite belge a retrouvé son petit frère Thorgan, passé par Lens, en sélection nationale pour le Mondial. Et le numéro 10 rêve d'une nouvelle photo de famille dimanche, pour la finale de la compétition. En rouge cette fois, pour accrocher une première étoile sur le maillot des Diables.