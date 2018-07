publié le 27/05/2016 à 09:31

Deschamps réplique en justice. Le sélectionneur des Bleus n'a pas apprécié les accusations de racisme proférées par Éric Cantona et va porter plainte contre le King. La veille, ce dernier a critiqué la sélection de Didier Deschamps pour l'Euro 2016, affirmant qu'il n'avait sélectionné ni Karim Benzema ni Hatem Ben Arfa en raison de leurs "origines nord-africaines". "Je vais lancer des actions devant les juridictions civile et pénale pour faire sanctionner ces propos calomnieux et diffamatoires qui portent atteinte de façon inadmissible à l’intégrité de M. Deschamps", a confirmé Carlos Brusa, l’avocat de Didier Deschamps, à L'Équipe.



"Ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro", s'est étonné la veille Éric Cantona, âgé de 50 ans, dans une interview au Guardian jeudi 26 mai. Impliqué dans le scandale de la sex-tape, Karim Benzema a été écarté de la sélection par la Fédération française de football (FFF). Hatem Ben Arfa, après une saison éblouissante à Nice, figure, lui, dans la liste des huit Bleus réservistes. "Benzema est un grand joueur, Ben Arfa également. Mais Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique", a poursuivi l'ex-numéro 7 légendaire de Manchester United.

Des tensions depuis plus de vingt ans

Pour Éric Cantona, l'affaire de la sex-tape dans laquelle est impliqué Benzema joue en faveur de Deschamps. L'attaquant du Real Madrid a été déclaré non-sélectionnable par la FFF en raison de son implication dans ladite affaire. "Je ne suis pas surpris qu'il (Didier Deschamps, ndlr) ait profité de la situation de Benzema pour ne pas le prendre. (...) Et Ben Arfa, c'est probablement le meilleur joueur français aujourd'hui. Mais ils ont une certaine origine. J'ai le droit de penser à ça", ajoute celui qui compte 45 sélections avec les Bleus entre 1987 et 1995.

Ce recours en justice par Didier Deschamps marque le nouvel épisode d'une détestation qui existe depuis une vingtaine d'années. Amateur de polémiques en tous genres, l'ancien coéquipier de "DD" sous le maillot national avait déjà qualifié l'ex-milieu de terrain de "vulgaire porteur d'eau" vingt ans plus tôt, en 1996.