Il a inscrit, à 25 ans, le plus beau but de sa carrière, déjà bien remplie. Paul Pogba a mis tout le monde d'accord dimanche 15 juillet, en étant monumental dans l'entrejeu et en inscrivant le but qui a fait retomber la pression croate en finale de la Coupe du Monde. Désormais champion du monde de football, le jeune homme aura peut-être droit à son nom apposé sur un édifice de Roissy-en-Brie, la ville de Seine-et-Marne où il a grandi et où il a dompté ses premières balles.



"C'est l'enfant du pays", explique François Bouchard, le maire de la commune, au micro de RTL ce mardi 17 juillet. "Évidemment, Roissy-en-Brie attend Paul", affirme le maire de la commune, qui confie "échanger quelques SMS avec sa famille et une partie de son staff" pour convenir d'un créneau au cours duquel "l'enfant du pays" viendra rencontrer les habitants.

Déjà fait citoyen d'honneur quatre ans plus tôt, Paul Pogba devrait avoir droit à un nouvel hommage de la part de sa ville. "Pourquoi pas un édifice sportif à son nom, pourquoi pas proposer au conseil municipal de désigner une infrastructure sportive au nom de Paul", avance le maire de Roissy-en-Brie, qui explique que la mairie réfléchit en ce moment-même à la forme exacte que va prendre cet hommage. Et au vu de l'ambiance de feu créée par le milieu français lundi 16 juillet à l'Élysée, pourquoi pas une salle de concert ?