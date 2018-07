publié le 18/07/2018 à 22:39

Trois jours après avoir remporté la Coupe du Monde, la plupart des Bleus se sont rendus dans les clubs de leurs débuts avant de s'accorder des vacances bien méritées. De son côté, Didier Deschamps a accordé une interview, mercredi 18 juillet, où il est revenu sur la victoire de l'équipe de France et sur les polémiques soulevées par le retour des joueurs.



Car depuis lundi, beaucoup reprochent une descente des Champs-Élysées trop rapide. "Sincèrement, tous les joueurs n’avaient qu’une envie après ce court défilé, c’était de repasser une deuxième fois...", a confié le sélectionneur à TF1.

"A la vitesse à laquelle on devait rouler, il y avait la sécurité qui entrait en ligne de compte. Ce n'était pas le cas en 1998. Mais depuis les événements tragiques qu'il y a eu en France et en Europe, il y a des règles de sécurité très strictes. On est obligé de limiter les risques", a-t-il expliqué.

"Si on avait pu prolonger ce partage de joie et d’émotions avec le public français, on l’aurait fait bien volontiers (...) mais en termes d’organisation, cela ne dépendait pas de moi, ni de la fédération et nous, on a suivi ce qui nous a été proposé", a-t-il précisé.

Les critiques sur le jeu des Bleus balayées par Deschamps

Interrogé sur les tacles adressés par certains adversaires à l'encontre du jeu des Bleus, notamment plusieurs joueurs belges, Didier Deschamps a été clair. "Je peux comprendre que des joueurs à chaud n’aient pas la lucidité, le recul nécessaire et qu’ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots".



"La qualité footballistique était là chez les 23 joueurs que j’ai sélectionné, mais le plus important dans une aventure comme ça, c’est la notion de groupe, de solidarité, le collectif et chacun a joué un rôle important", a-t-il affirmé.

Deux titres de champion du monde en poche, Didier Deschamps ne compte pas prendre sa retraite pour autant. "À partir du moment où mon président compte sur moi jusqu’en 2020, je serais là ! Faudra me supporter encore 2 ans."