publié le 16/07/2018 à 09:24

La question revient souvent depuis la victoire finale des Bleus au Mondial russe : cette équipe de France est-elle un beau champion ? Pour Alain Boghossian, champion du monde 1998 et consultant foot de RTL, la réponse est claire : "C'est un très beau champion".



"C'est un groupe qui est monté en puissance tout au long de cette compétition, et qui s'est soudé certainement après le huitième de finale", analyse-t-il, ajoutant : "Je pense que l'équipe a le tempérament de son sélectionneur".

"Cette deuxième étoile, c'est de la continuité", décrypte Alain Boghossian, qui rappelle que l'équipe de France a joué trois finales de Couper du Monde et deux finales des Championnats d'Europe ces vingt dernières années.

"On dit que ce n'est pas une nation du football, mais si. On fait peur aux autres pays", argue-t-il. "C'est aboutissement, et une deuxième étoile sur le maillot c'est le minimum que l'on puisse avoir aujourd'hui", estime-t-il.