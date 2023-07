VIDÉO - Wimbledon : un match interrompu par des militants écologistes

Alors que l'organisation de Wimbledon pose question depuis le début du tournoi, notamment à cause de la pluie, et l'interruption de plusieurs matchs, cette fois-ci, ce sont des militants écologistes qui ont interrompu un match ce mercredi 5 juillet.

En effet, lors du premier tour entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Japonais Sho Shimabukur, un homme et une femme sont entrés sur le court 18, et ont lancé des confettis et un puzzle 1.000 pièces sur le terrain. L'homme s'est ensuite assis dans un carré de service, avant que les deux militants soient évacués sous les sifflets du public.

L'action a été revendiquée par l'association écologiste Just Stop Oil, qui se considère comme un "groupe de résistance civile non violent". Elle demande notamment "au gouvernement britannique de cesser d'accorder des licences pour tous les nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers". Le groupe avait également été à l'origine de jet de soupe à la tomate sur la vitre protégeant la peinture Les Tournesols, de Vincent Van Gogh, et de l'interruption de plusieurs matchs de Premier League.



La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info