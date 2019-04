publié le 12/04/2019 à 01:11

"Probablement le spot de rue le plus effrayant que j'ai jamais sauté !". De l'aveu même du rider autrichien Fabio Wibmer, sa descente en VTT de la Butte-Montmartre, à Paris, était aussi spectaculaire que périlleuse. Ce cycliste au cœur bien accroché et spécialiste du "street trial" a dévalé comme personne, début avril, les escaliers de la rue Maurice Utrillo généralement très fréquentés des touristes.



Le temps d'une poignée de secondes et de quelques sauts, le VTTiste se trouve déjà en bas des marches. Une prouesse, au combien dangereuse, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux et qui fait partie d'un challenge plus large "LondonParisNow", organisé conjointement par l'office de tourisme de Paris et de Londres.

Dans le cadre cette opération promotionnelle, riders et athlètes de parkour ou de "free run" ont été mis au défi de rejoindre la capitale Française, depuis Londres, en moins de 24h. Dans une vidéo YouTube, on peut ainsi découvrir d'autres exploits réalisés par ces casses-cous tout au long de leur périple. L'occasion de redécouvrir la descente de Montmartre en caméra embarquée (3'32).

> Bike Vs Parkour Jumping from the Highest Roofs in London to Paris! In 8K Date : 12/04/2019