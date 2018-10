Tour de France 2018 : 15e étape Millau - Carcassonne dimanche 22 juillet

publié le 21/07/2018 à 18:30

Le Tour poursuit sa traversée du Sud de la France d'Est en Ouest pour rejoindre les Pyrénées, dimanche 22 juillet, avec une nouvelle étape accidentée entre Millau et Carcassonne au lendemain d'une excitante journée entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende.



La difficulté va crescendo à la veille de la deuxième journée de repos, avant la trilogie pyrénéenne Carcassonne - Bagnères-de-Luchon, Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan et Lourdes - Laruns. Dès le 6e km se présente la côte de Luzençon (3e catégorie, 3,1 km de montée à 5,9% de pente moyenne).

Vient ensuite le col de Sié (2e catégorie) et ses 10,2 km d'ascension à 4,9% (sommet au km 64,5). Clou du spectacle : le pic de Nore (1re catégorie) avec 12,3 km à 6,3%. Il reste 41,5 km dont une vingtaine de descente en direction de la préfecture de l'Aude et de sa somptueuse citadelle. Départ à 13h10 (réel à 13h20), arrivée prévue entre 17h30 et 18h10.

Tour de France 2018 : le profil de la 15e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP