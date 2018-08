publié le 17/08/2018 à 07:03

Pierre-Louis Attwell a 21 ans et des rêves plein la tête. Atteint de la maladie de Crohn depuis l’âge de 16 ans, ce jeune moniteur de voile du cercle nautique d’Honfleur vient de se lancer un défi et sera le seul des 36 concurrents de la célèbre course au large à être atteint d’une maladie handicapante.



Pierre-Louis Attwell a obtenu avec brio sa qualification il y a quelques semaines en participant à la course "Le Havre Allmer Cup" puis à la "Solo Normandie", dernière épreuve du Championnat de France de course au large avant la Solitaire URGO-Le Figaro. Il prépare ce rendez-vous depuis des mois avec son gastro-entérologue pour que tout se passe bien pendant la course, qui va durer un mois.

"Comme cette maladie se déclenche par crise, nous avons travaillé ensemble pour la stabiliser en faisant attention à tout ce que je mange, en ayant une hygiène parfaite. J’ai un suivi très strict avec un régime particulier et ce médecin m’a appris à écouter mon corps pour m’apprendre à ne pas déclencher de crise. Car si cela m’arrive en mer, ce sera très handicapant."

"C'est mon grand défi, d'effectuer les 1.700 milles nautiques seul, durant les quatre étapes Pierre-Louis Attwell





La maladie de Crohn, pathologie qui provoque une inflammation et une irritation d’une partie de l’appareil digestif, est douloureuse et invalidante. En France, elle touche près de 100.000 personnes. Mais depuis quelques mois, plusieurs jeunes sportifs se lancent dans des défis incroyables pour, comme Pierre-Louis Attwell, "crier haut et fort qu’on peut vivre à peu près normalement". Ainsi, certains ont entamé de longues marches, des traversée à la nage... "Moi je suis le premier à me lancer dans la course au large", explique Pierre-Louis.



Grâce à l’Afa (Association de François Aupetit) fondation médicale qui accompagne les patients atteints de la maladie de Crohn, le jeune skipper est donc parvenu à réunir les partenaires nécessaires pour disputer la Solitaire du Figaro 2018. "Car c’est mon grand défi, celui d’aller au bout, d’effectuer les 1.700 milles nautiques (3.100 km), seul sur mon bateau, durant les quatre étapes de la Solitaire."



Le top départ de la 49e édition de la Solitaire du Figaro sera donné le dimanche 26 août 2018 du Havre. Première étape en direction de Saint-Brieuc, avant que les 36 concurrents mettent le cap sur l'Espagne et son port de Ría de Muros-Noia. L’ultime étape aura pour arrivée le port de Saint-Gilles-Croix-de Vie, en Vendée.