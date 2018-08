Quinté+ : les pronostics du Grand Handicap de la Manche à Deauville

publié le 25/08/2018 à 08:05

Les courses ont lieu ce samedi à Deauville. Tiercé-Quarté–Quinté dans le Grand Handicap de la Manche.

3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants.



Un traditionnel handicap qui s’adresse à des chevaux de longue distance et qui est ouvert car quelques concurrents en profitent pour être allongés et n’ont pas de référence sur 3200 mètres.

Bardarbunga n° 10 : cote entre 10 et 11/1.

Wattel contre Wattel ? Le père Stéphane présente 2 galopeurs et sa fille Anastasia celui là. Je les ai gardés tous les 3 avec une préférence pour Bardar qui est bien engagé au poids.

De Bon Aloi n° 16 : cote entre 8 et 9/1.

Il a la distance dans les jambes mais il doit vouloir s’employer, ce qui n’est pas toujours le cas.



Ambre Doux n° 6 : cote entre 9 et 10/1.

Il progresse bien mais monte de catégorie.



Notanotherholiday n° 13 : cote entre 13 et 14/1.

Un Wattel qui est en bonne condition et qui peut surprendre.



Linardo n° 1 : cote entre 12 et 13/1.

Il est en, forme mais chargé.



Goderville n° 5 : cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Stéphane Wattel est confiant avec elle et Demuro aussi.



Layali n° 8 : cote entre 10 et 12/1.

Sa valeur baisse. Méfiance.



Libello n° 2 : cote entre 17 et 18/1.

Je l’aime bien. Il peut étonner même à son poids élevé. À suivre en terrain souple.