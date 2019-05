Quinté + : les favoris du prix Le Parisien

publié le 18/05/2019 à 07:15

Quinté du samedi 18 mai 2019 à Auteuil : Les courses ont lieu ce samedi 18 mai 2019 à Auteuil. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Le Parisien. 2ème course. Départ vers 15h15. 16 partants.



N°13 FAN DE BLUES

Cote entre 4 et 5/1.Le favori indiqué car il est régulier et en forme. Sans incident.



N°4 FUJI FLIGHT

Cote entre 9 et 10/1. Ce Macaire vient de décevoir mais il peut se réhabiliter. À ne pas négliger.

N°6 FOU DU BRESIL

Cote entre 13 et 15/1.Il revient lui du Steeple où il s’est correctement comporté. Il est brave et peut surprendre.



N°16 FAUCON DU BOSC

Cote entre 8 et 10/1. Le petit poids qui est en progrès. C’est une chance.

N°10 FILUP

Cote entre 9 et 11/1. Il s’affirme en ce moment et il va encore bien terminer je pense.



N°5 FEMME DE TETE

Cote entre 12 et 13/1.Elle est régulière mais je ne la vois pas s’imposer.



N°2 MESTER

Cote entre 20 et 22/1.Son compagnon d’entrainement Bowler Hat sera plus joué mais il peut se réveiller à belle Cote. Gros outside.