Quinté + : les favoris du Prix de la Picardie

publié le 27/12/2017 à 07:12

16 chevaux sont au départ du Prix de la Picardie ce mercredi 27 décembre à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le départ est prévu vers 13h47, sur une distance de 4.000 mètres attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6 : Intrasèque

Cote entre 10 et 12/1. Il est bien sûr pénalisé pour son dernier succès au poids mais c'était sur ce parcours et il peut encore se distinguer.

Le 8 : Sun Zephir

Cote entre 5 et 6/1. 3e d' une autre course de référence, il retrouve quelques concurrents en étant bien placé. Une priorité.



Le 1 : Ulysse des Pictons

Cote entre 10 et 12/1. Ma timide dernière minute. Il vient d'échouer pour ses débuts à Cagnes mais il revient en piste encore avec Gaetan Masure. On a du faire des réglages. Je m'en méfie.



Le 2 : Rasique

Cote entre 14 et 15/1. J'insiste mais il m'énerve maintenant car je suis sûr qu'il peut surprendre



Le 10 : Blue Waves

Cote entre 8 et 10/1. Le profil d'un cheval bien préparé pour le meeting



Le 4 : Lamigo

Cote entre 8 et 10/1. Il vient donc de devancer Sun Zephir mais est moins bien placé au poids



Le 5 : Sunday Royal

Cote entre 10 et 11/1. Là aussi un profil dont on peut se méfier



Le 9 : Mondieu

Cote entre 13 et 15/1. Il paraît revenir en forme

Le bon favori

