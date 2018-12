Quinté + : les favoris du prix de Craon à Paris-Vincennes

publié le 25/12/2018 à 07:32

Le départ du prix de Craon mardi 25 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes sera donné à 15h15. L'As, Bullyoung, est non partant. Les favoris du jour sont :



Le n°8, Valokaja Hindo, cote entre 3 et 4/1. Le cadeau de Noël ? Il reste sur quatre succès dont le dernier sur le parcours...

Le n°15, Bleu Ciel, cote entre 7 et 8/1. Il est régulier dans l’ensemble et bien engagé...

Le n°10, Cobra Ar Carac, cote entre 21 et 22/1. Il est certes ferré, mais a des moyens et apprécie le parcours. Outsider possible..



Le n°17, Carlo de Carsi, cote entre 12 et 14/1. Il trouve le meilleur engagement possible mais sa forme est moyenne. À voir.



Le n°9, Cash du Rib, cote entre 12 et 14/1. Une course visée, je pense. Mais il n’a pas de marge. Pour une place.



Le n°13, Bachar, cote entre 16 et 18/1. Il me semble qu’il a été malheureux récemment. Je le rachète comme le suivant...





Le n°14, Big Boss, cote entre 13 et 15/1. Il vaut mieux que la dernière fois, mais il a souvent déçu à Paris. À voir...

La dernière minute

Le n°4, Candidat d'Ortige, cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Il progresse et n’a pas terminé loin de mon favori la dernière fois...