Quinté + : les favoris du Zeturf Grand Steeple-Chase de Paris

publié le 19/05/2019 à 06:44

Le Quinté du Zeturf Grand Steeple-Chase de Paris : Les courses ont lieu ce dimanche 19 mai à Auteuil. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Zeturg Grand Steeple-Chase de Paris. 5ème course. Départ vers 16h25. 20 partants. Le sommet de la saison d’obstacle avec 6000 mètres à parcourir et 23 obstacles à franchir pour un gros peloton. Evidemment trouver les 5 dans l’ordre n’est pas évident.



N°18 DALIA GRANDCHAMP

Cote entre 12 et 13/1. Un outsider en tête. J’ai bien aimé sa 2ème place dans le prix Ingré. Elle tient la distance. J’essaye.

N°1 LE COSTAUD

Cote entre 11 et 13/1. Son jockey a remporté les 3 dernières éditions comme Guillaume Macaire son entraîneur. Il peut mieux faire que la dernière fois.

N°8 DOCTEUR DE BALLON

Cote entre 7 et 9/1. Le gagnant du Ingré, la dernière préparatoire. S’il refait la même valeur.



N°10 CRYSTAL BEACH

Cote entre 6 et 7/1. 3ème seulement du Ingré dont il était le favori. Ce serait une belle histoire s’il l’emportait.



N°2 STORM OF SAINTLY

Cote entre 12 et 14/1. Il tient la distance puisqu’il a déjà remporté la course. C’est le 1er jockey de Macaire qui lui est associé. Méfiance.



N°9 BIPOLAIRE

Cote entre 7 et 9/1. Le préféré de François Nicolle mais il doit me rassurer.



N°13 BURROWS SAINT

Cote entre 11 et 13/1. A priori le meilleur des 5 irlandais au départ. Il a une marge de progression.



N°3 RATHVINDEN

Cote entre 18 et 20/1. Un autre irlandais qui vient de terminer 3ème du Grand National de Liverpool. On aurait pu en citer d’autres.