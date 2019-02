Quinté + : les favoris du Handicap de Marseille Borely

publié le 25/02/2019 à 05:18

Quinté du dimanche 24 février 2019 à Marseille-Borely : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le handicap de Marseille-Borely. 1ère course. Départ vers 13H45. 16 partants. Un prix de série en plat, ouvert, sur le gazon, sans trop de certitude hélas.



Le 14 : Just a Formality

Cote entre 6 et 7/1. Il cherche sa course depuis le début de l’année et me paraît bien engagé cette fois.

Le 7 : Incampo

Cote entre 9 et 10/1. Il est en forme et c’est le choix de PC Boudot.

Le 3 : Zangokari

Cote entre 14 et 15/1. Il est chargé mais apprécie la piste. Affaire d’impression.



Le 5 : Momour

Cote entre 10 et 12/1. Une bonne chance théorique même s’il aurait préféré une piste plus lourde.



Le 15 : Venerable

Cote entre 17 et 18/1. Elle s’entend bien avec Mendizabal. Bon outsider.



Le 4 : L'Indomptable

Cote entre 12 et 13/1. Elle est chuchotée pour cette course. Méfiance.



Le 9 : Royal Bowl

Cote entre 16 et 17/1. Ma dernière minute. Il n’a pas de marge mais est en bonne condition et sera mieux sur ce parcours.



Le 6 : Blue Hills

Cote entre 17 et 19/1. On ne peut le négliger.

Le bon favori

