Quinté + : la dernière minute du prix de Saint-Pierre La Cour à Vincennes

publié le 22/02/2019 à 01:18

Les courses ont lieu ce vendredi 22 février à Vincennes en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Saint Pierre La Cour. Première course. Départ vers 13h45. 15 partants. Un prix de série avec autostart sur 2.100m. C'est encore ouvert.





DJANGO DES ILES n°12 : cote entre 7 et 8/1.

Il a contre lui de s’élancer en seconde ligne mais en sa faveur le meilleur temps sur le parcours. Je l’essaye malgré tout.

COCOON AGE n°3 : cote entre 10 et 11/1.

Il vaut mieux que sa rentrée et apprécie lui aussi le tracé. A reprendre.

COKTAIL DESBOIS n°7 : cote entre 4 et 5/1.

Le gros bruit de la course. Tout le monde en parle. Méfiance.



CAP LIGNERIES n°4 : cote entre 5 et 6/1.

Il doit encore bien faire car il est remarquablement engagé.



DOMINO DREAM n°14 : cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Il est sérieux et régulier, mais il s’élance derrière hélas.



CHARMEUR DU VIVIER n°10 : cote entre 21 et 24/1.

Un gros outsider qui débute à Paris. Affaire d’impression.



DIAGHILEV n°13 : cote entre 13 et 16/1.

Il peut manquer car il n’a couru qu’une fois cette année mais il est doué.



DENICHEUR DU VIF n°9 : cote entre 11 et 13/1.

Déferré des 4 pieds, il est redoutable. Mais il s’élance à l’extérieur.

