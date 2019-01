Quinté + : la dernière minute du Prix de la Côte d'Azur

publié le 10/01/2019 à 06:26

Quinté du jeudi 10 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de la Côte d’Azur. 1ère course. Départ vers 13h45. Non partant : le 2, Coktail Fortuna. C’est très ouvert avec un lot homogène de bons éléments. Ils sont encore 10 au premier poteau et 7 au second à 25 m. C'est aussi le jour J pour la nouvelle formule du Quinté +, qui prévoit de doubler les rapports ordre et désordre et d’augmenter de 10% les bonus.



Le 13 : BEL AVIS

Le 9 : ALEXIA DU CHERISAY

Le 15 : CAVALLERIA



Le 16 : BALBIR



Le 8 : VOLTAIRE GIFONT



Le 11 : AIGLE JENILOU



Le 1 : GLOBAL RESPONS



Le 4 : CITIZEN KANE

La dernière minute

Le 1 : GLOBAL RESPONS. Cote entre 14 et 15/1. La dernière minute. Il reste sur deux distancements à Paris mais est invaincu à Cagnes. Ce sera tout ou rien mais on en parle en bien.