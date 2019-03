Quinté + : la dernière minute du Prix de Cauvicourt, à Caen

On refait les courses du 15 mars 2019

publié le 15/03/2019 à 05:49

Quinté du vendredi 15 mars 2019 à Caen : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Cauvicourt. 1ère course. Départ vers 13h45. 14 partants. Avec un crack bien engagé et dans l’ensemble de bons éléments. Ils sont 9 en première ligne derrière la voiture et 5 derrière.



N°1 : AUBRION DU GERS

N°8 : DREAMMOKO

N°9 : CHARLY DU NOYER



N°7: ALAMO DU GOUTIER



N°14 : COPERNIC DE PLAY



N°3 : CLARA DU PONTSEUIL



N°4 : CLIF DU POMMEREUX



N°6 : BLUES DES LANDIERS

La dernière minute

