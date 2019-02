Quinté + : la dernière minute du Prix Beugnot

publié le 26/02/2019 à 06:20

QUINTE du mardi 26 février à Auteuil. Départ à 13h45 sur un distance de 3.600m. La reprise des courses d’Obstacles à Paris avec des concurrents venant de courir ou faisant leur grande rentrée. Le terrain moins souple que cet hiver m’inquiète un peu.



Le 11 : Dansili Prince

Cote entre 5 et 6/1. Il vient de me faire plaisir en remportant un quinté à Pau. Il débute à 6 ans à Auteuil mais il paraît sérieux...

Le 14 : Myboy

Cote entre 8 et 9/1. Il est lui aussi en bonne condition et bien engagé, je crois. Ma dernière minute.

Le 2 : Dindin

Cote entre 9 et 11/1. Il porte du poids hélas mais c’est un bon cheval.



Le 5 : Berjou

Cote entre 11 et 12/1. Je le connais bien. Il aurait préféré un terrain plus lourd mais il peut se placer dans ce lot.



Le 6 : Normandy Invasion

Cote entre 8 et 10/1. Il est lui aussi régulier mais il découvre également l’hippodrome.



Le 8 : Pagomix

Cote entre 11 et 12/1. Il est irrégulier mais je m’en méfie cette fois.



Le 9 : Celtior

Cote entre 13 et 15/1. La ligne de mon favori qui l’a toutefois nettement battu la dernière fois.



Le 1 : Melchief

Cote entre 10 et 11/1. Il est toujours chuchoté. Mais il doit rassurer car il a mal terminé 2018. C’est pourquoi je l’ai retenu si loin.

La dernière minute

