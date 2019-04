Quinté + : la dernière minute du Grand national du Trot à Beaumont-de-Lomagne

publié le 24/04/2019 à 05:16

Les courses ont lieu ce mercredi 24 avril à Beaumont-De-Lomagne en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la 4e étape du GNT avec Paris Turf. 1re course. Départ vers 13h50. 14 partants.

Une belle épreuve où ils sont 10 concurrents devant et 4 à 25m. Le lot est de qualité et c'est plus ouvert qu'il n'y parait avec au moins 10 participants ayant le droit de monter sur le podium.



CANULAR n° 2 : cote entre 7 et 8/1.

Il reste sur 3 succès, est drivé par Nivard, et est déferré. Il monte un peu de catégorie mais c’est une bonne chance.

CAP DE NARMONT n° 3 : cote entre 6 et 7/1.

Finalement ma dernière minute. Il est en gros progrès actuellement et surtout il apprécie la piste.

DREAM DE LASSERIE n° 5 : cote entre 5 et 6/1.

Très estimé par romain Derieux, il reste lui aussi sur 3 succès et a été préparé pour cette épreuve.



VERIKA DAIRPET n° 7 : cote entre 10 et 12/1.

Elle m’a étonné à Lyon dans l’étape précédente. À elle de confirmer.



BILOOKA DU BOSCAIL n° 11 : cote entre 12 et 14/1.

Encore une concurrente en gros progrès. Elle rend les mètres mais est d’un grand courage. Je m’en méfie.



ALDO D’ARGENTRE n° 14 : cote entre 10 et 12/1.

Un chic cheval qui a lui aussi le droit de bien faire.



CROSS DAIRPET n° 10 : cote entre 15 et 16/1.



Le trotteur de Michel Sardou. Il est bien engagé mais ne peut être vu que pour une place.



ELVIS DU VALLON n° 6 : cote entre 10 et 12/1.

Il doit rassurer après sa dernière contre-performance. Mais partant en tête, il peut se réhabiliter. Mais pour une place.

La dernière minute

CAP DE NARMONT n° 3