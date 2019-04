publié le 27/04/2019 à 08:08

Quinté du samedi 27 avril 2019 à Auteuil : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la Grande Course de Haies de Printemps. 3ème épreuve. 20 partants. Départ vers 15h15. La course est ouverte, évidemment, et j’ai aussi retenu des surprises possibles. À noter que de nombreux partants débutent sur une aussi longue distance de 4.300 m. C’est Dominique Cordier qui vous donne son prono sur RTL. Voici le mien sur le site. Je reviendrais ensuite mercredi 1er mai.



Le 4 : Garasil

Cote entre 5 et 7/1. Ce Nicolle est sérieux. Il doit encore bien se comporter.

Le 6 : Plumeur

Cote entre 13 et 15/1. Il fait la distance, ce qui m’a incité à le retenir. ses dernières tentatives sont correctes.

Le 16 : Zarisk

Cote entre 11 et 13/1. Ce sera ma dernière minute car j’ai bien aimé sa tentative récente et j’apprécie son cavalier, Dylan Ubeda.



Le 14 : Hell's Queen

cote entre 10 et 12/1. Elle s’est bien comportée dans un récent quinté que l’on peut qualifier de course de référence. À suivre.



Le 12 : Intrinsèque

Cote entre 12 et 14/1. Il a surpris dans cette épreuve de référence. Il doit confirmer.



Le 3 : Beauté Promise

Cote entre 13 et 15/1. La bonne lauréate de cette course qui est pénalisée au poids. Pour une place donc.



Le 8 : Grand Départ

Cote entre 24 et 27/1. Un gros outsider qui tient la distance. Mais il doit s’améliorer par rapport à ses dernières sorties.



Le 19 : Jimmy de Lille

Cote entre 15 et 17/1. Un autre Marcel Rolland (après Zarisk) qui a une chance dans le bas du tableau. On pourrait en citer d’autres.

