Quinté du vendredi 31 mars 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 31 mars 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Amalthea. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Pour une fois, tous les partants de ce quinté de trotteurs ont leur chance de disputer l’arrivée, même si le 6 Fougue du Dollar et le 7 Faster Syga possèdent leurs meilleurs titres au trot monté.

Même s’il s’élance en seconde ligne, le 13 Eurêka Vrie a nos faveurs ici, son aptitude au parcours, la forme de son écurie et la sienne propre plaidant en faveur de ses chances. Il y a certes son départ en seconde ligne, mais il est placé dans le dos du 4 Esteban Jiel, qui n’a rien d’un fer à repasser dans cet exercice particulier.

Le 2 Evita Peron, à l’inverse des deux sus-nommés, n’est pas une spécialiste du parcours, mais cette nouvelle venue dans l’effectif de Matthieu Abrivard vient de se signaler dans un quinté à Enghien. Elle peut confirmer sur ce parcours qu’elle découvre… et qui peut lui convenir.

L’outsider de RTL, le 5 Galipette Pierji, est la plus riche de ce lot. Elle vient de parfaire sa condition physique à Caen avec son entraîneur, courant d’ailleurs bien, et a été confiée ici à Franck Nivard, le meilleur driver de la course. Elle hérite d’un numéro superbe et peut disputer l’arrivée.

En seconde ligne, attention également au 12 Flash Gordon, dont David Thomain devrait tirer le meilleur parti...

Les pronostics :

13. Eurêka Vrie

2. Evita Peron

4. Esteban Jiel

5. Galipette Pierji

16. Espoir du Noyer

1. Gigolo Lover

12. Flash Gordon

L’outsider de RTL :

5. Galipette Pierji

Résultats du mercredi 29 mars à Marseille-Borély :

Le favori de RTL a gagné. 6e, l’outsider de RTL est resté aux portes du Quinté. La sélection indique le Quarté.

