Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 3 mars 2023 en nocturne à Cagnes-sur-Mer, le Prix Roger Ledoyen. Départ à 20h15. 16 partants. 2.925 mètres. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Même si tout reste possible dans ce genre d’épreuves... et à cet endroit, pas de souci avec les deux chevaux placés en tête dans notre sélection, le 15 Fakir du Ranch, qui retrouve un superbe engagement après avoir remporté un quinté sur cette piste, et le 8 Galba Ringeat, idéalement placé à la limite du recul et dépendant d’un entraîneur-driver qui rate rarement ses cibles…

L’outsider de RTL, le 7 Gangster Davaness, est lui aussi bien placé au premier échelon. De retour du trot monté, il évoluera ici pieds nus, ce qui ne lui est arrivé qu’à trois reprises dans sa déjà longue carrière. Connaissant ce tracé et cette piste comme sa poche, il a sa place sur le podium, à nos yeux.

Au plafond des gains, et ce même s’il reste ferré, le 16 Evariste du Bourg est un peu le cheval de classe de ce lot et nous lui avons de facto laissé une place. Quant au 11 Falco Berry, il s’git d’un ancien "Abrivard-Bazire" vendu très récemment à Yannick-Alain Briand, et auquel le changement d’air, et de piste, ne peut que faire le plus grand bien. Il peut surprendre d’entrée de jeu…

Les pronostics :

15. Fakir du Ranch

8. Galba Ringeat

7. Gangster Davaness

2. Gimy du Pommereux

16. Evariste du Bourg

1. Goodman Turgot

11. Falco Berry

L’outsider de RTL :

7. Gangster Davaness

Résultats du mercredi 1er mars à Chantilly :

Le favori de RTL a gagné. L’outsider de RTL, tenu trop loin dans une course sans train, prend date (8e).

