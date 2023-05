Quinté du vendredi 26 mai 2023 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 26 mai 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Jean Riaud. Départ à 20h15. 14 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe III. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Cruel dilemme que celui de retenir, ou pas, les 5 ans dans notre sélection (ils sont quatre au départ), dans une épreuve qui, historiquement, ne leur a jamais réussi, d’autant que l’un des leaders de cette génération, le 13 Idao de Tillard, qui n’a encore jamais réussi face à ses aînés, sera sans doute le favori au betting...

Panurgisme, quand tu nous tiens... Confiance donc, vaille que vaille, au champion de la famille Duvaldestin, et du coup, à l’un des deux cinq ans présentés par Fabrice Souloy, le 8 Capital Mail. Ce dernier vient de se distinguer dans la Loterie de Naples, terminant troisième après avoir remporté sa batterie qualificative. Avec Gabriele Gelormini, il est l’outsider de RTL.

Rendant 25 mètres à tous ses adversaires, le 14 Elie de Beaufour, qui vient de courir en progrès à Caen, nous semble être le rival le plus dangereux d’Idao, tandis que le 6 Hokkaido Jiel paraît être une base plus que fiable dans le Quinté. Le 12 Elvis du Vallon évolue ici sur son meilleur parcours, tandis que le 10 Fakir du Lorault est de nouveau drivé par Eric Raffin. Tôt ou tard, cette étrange fidélité du meilleur driver de France au champion de Mickaël Charuel pourrait bien se révéler payante...

À noter que des 14 chevaux de la course, on peut sans risque éliminer les numéros 2, 4, 5 et 9. Il en reste 10 pour composer une combinaison de 5...











Les pronostics :

13. Idao de Tillard

14. Elie de Beaufour

6. Hokkaido Jiel

12. Elvis du Vallon

8. Capital Mail

7. Echo de Chanlecy

10. Fakir du Lorault













L’outsider de RTL :

8. Capital Mail

Résultats du mercredi 24 mai 2023 au Croisé-Laroche :

Le favori de RTL se classe 3e. Avant sa faute, l’outsider de RTL était promis à une belle place, voire. La sélection indique le Quarté.

