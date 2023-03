Quinté du vendredi 24 mars 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 24 mars 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Maia. Départ à 20h15. 15 partants (le 8 Felli Eleven est non partant). Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans.

Trois semaines après la fin de son meeting d’hiver, Vincennes rouvre (déjà) ses portes pour son meeting de printemps, avec un Quinté qui n’a rien d’une partie de plaisir. Toutefois, il est logique d’y faire confiance aux sept ans, ceux dont le nom commence par la lettre G. C’est le cas évidemment de notre favori, le 13 Gendréen, qui trouve là un bel engagement face à des adversaires à sa mesure sur un parcours qu’il apprécie.

Également placé au plafond des gains, le 16 Great of Madrik sera également en vue, même si son aptitude à ce tracé assez spécial est moins avérée que celle de notre favori. L’outsider de RTL, le 1 Gagneur, est le petit Poucet de la course, mais pas le moins doué. Dépendant d’un effectif qui traverse une belle passe, il a des arguments à faire valoir sur ce parcours et devrait donner du fil à retordre à quelques-uns de ses rivaux du soir.

En tête, nous retiendrons également le 2 Ginkgo Thélois, capable d’un exploit à la condition de se montrer docile, et le 5 Gaylord Jayf, avec lequel Franck Nivard peut faire des miracles. Engagé à 20 euros (sic !) du recul, il est évident qu’il est déconseillé de se passer de la candidature du 6 Furioso Fligny...

Les pronostics :

13. Gendréen

1. Gagneur

16. Great of Madrik

2. Ginkgo Thélois

5. Gaylord Jayf

12. Galant Galaa

6. Furioso Fligny

L’outsider de RTL :

Résultats du mercredi 22 mars à Lisieux :

Le favori de RTL gagne sans problème, l’outsider de RTL (6e) reste aux portes du Quinté.

