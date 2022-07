Quinté+ du vendredi 1er juillet 2022 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 1er juillet 2022 à Vincennes, le Prix Urania. Départ à 20h15. 16 partantes. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Femelles de 7, 8 et 9 ans.

Souvent femme varie. La maxime vaut pour les chevaux, ce quinté de femelles devrait l'attester. Notre favorite, le 10 Flora Venesi, est en valeur l'une des meilleures de ce lot, mais c'est peu dire qu'elle n'est pas de tous les jours.

Toutefois, Christophe Martens, qui a gagné avec elle lors de son avant-dernière sortie, pourrait faire la différence, devant le 12 Fusée des Vaux, l'une des meilleures finisseuses de cette joute.

Notre dernière minute, le 13 Duchesse de Sassy, n'a contre elle que son âge. Ultra-régulière et à l'aise sur ce parcours, elle est cependant un point d'appui fiable dans les combinaisons. Pour la cote, on aura à l'œil le 2 Fa de My, dont la musique demeure intéressante.

Les pronostics :

10. Flora Venesi

12. Fusée des Vaux

13. Duchesse de Sassy

2. Fa de My

11. Flèche Etoile

8. Egine Precieuse

16. Déesse de Corday

La dernière minute :

13. Duchesse de Sassy

Résultats du mercredi 29 juin à Vichy :

Le favori de RTL est 3e, juste derrière la dernière minute.

