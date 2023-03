Quinté du vendredi 17 mars 2023 en nocturne à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du 17 mars 2023 en nocturne à Enghien-Soisy, le Prix de Pierrefitte-sur-Seine. Départ à 20h15. 15 partants (le 16 Gai Printemps est non partant). Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Trotteurs de 7 à 11 ans.



Attention, danger ! On peut effectivement avoir une arrivée de gros outsiders dans ce quinté de vieux, le 7 Espoir du Noyer, probable favori de cette épreuve, n’étant pas à proprement parler un spécialiste de cette piste. Le 13 Di Maggio venant de très bien se comporter dans l’épreuve d’ouverture du Grand National du Trot à Amiens, il sera retenu très haut ici, et ce d’autant qu’il est associé à Franck Nivard.

En tête, le 5 Divine de Navary, qui a déjà fait de belles choses à Enghien, est l’outsider de RTL, l’engagement étant bon, ses dernières courses également. Le 8 Expresso Good a certes déjà brillé sur ce parcours, mais en s’élançant du couloir 1. Avec le 8 cette fois, Eric Raffin est condamné à devoir pianoter dès le lâcher des chevaux.

Le couloir 1, justement, échoit ici à Forum Meslois, qui a rassuré son entraîneur-driver en dernier lieu. Avec le parcours idoine, il peut entrer dans la bonne combinaison. Attention enfin au 6 Fast Domino qui ne fait pas le déplacement depuis le Sud-Ouest à des fins touristiques...

Les pronostics :

13. Di Maggio

5. Divine de Navary

8. Expresso Good

1. Forum Meslois

14. Flash de Vély

15. Gold River

6. Fast Domino

L’outsider de RTL :

Résultats du mercredi 15 mars à Chantilly :

Le favori de RTL termine 11e, l’outsider de RTL 14e dans une épreuve une fois de plus remporté par un outsider.

