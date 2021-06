Quinté+ du vendredi 11 juin 2021 à Compiègne en nocturne : les pronostics

publié le 10/06/2021 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 11 juin 2021 à Compiègne, le Prix des Futaies. Départ à 20h15. 16 partants. Handicap. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Encore un quinté difficile, avec une catégorie et un parcours laissant entrevoir des rapports élevés.

Les deux premiers de notre sélection font partie des plus expérimentés dans cette catégorie. Le 11 Brazing a été préféré par Grégory Benoist au 5 Inca Man, à retenir en bon rang lui aussi, tandis que le 10 Kailyn doit être racheté après son dernier échec, à Saint-Cloud.

Notre dernière minute, le 2 King Platin, connaît l'hippodrome du Putois comme sa poche et devrait bien se comporter dans cette épreuve, en dépit de son âge avancé (il a neuf ans, mais dépend d'une professionnelle qui sait faire vieillir ses pensionnaires).

Rachetons également le 16 Amour Nocturne, mieux placée au départ cette fois (ce qui est primordial sur ce tracé très coulant), ainsi que le 7 Maille Story, 5e d'un quinté en mars sur ce parcours.

Les pronostics :

11. Brazing

10. Kailyn

2. King Platin

5. Inca Man

16. Amour Nocturne

7. Maille Story

15. Gold Kafe



La dernière minute :

2. King Platin

Résultats du mercredi 9 juin à Laval :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Quarté.