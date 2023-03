Quinté du vendredi 10 mars 2023 en nocturne à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 10 mars 2023 en nocturne à Enghien-Soisy, le Prix de Sanary-sur-Mer. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Trotteurs de 7 à 11 ans.

Enghien rouvre ses portes avec ce quinté placé en fin de réunion. Dans cette catégorie, sur cette piste et sur cette distance, on risque d’avoir quelques surprises. Toutefois, si la logique est respectée, les 7 ans devraient se tailler la part du lion dans cette épreuve, notre favorite, le 4 Geisha Speed venant de bien faire dans un lot plus fort à Vincennes.

Si elle avait été placée au centre de la première ligne, le 1 Ghalie du Goutier aurait sans doute eu notre préférence, mais là, avec le couloir 1, son jeune driver devra pianoter... Le 2 Gold Voice n’est pas à proprement parler un spécialiste d’Enghien, mais la forme est là, ce qui vaut également pour le 5 Great Tigress.

L’outsider de RTL, le 7 Fameux Destin, est un trotteur en pleine forme, que la drive de Benjamin Rochard devrait une nouvelle fois transcender. Quant au 13 Glorieuse Carnois, elle n’est pas, contrairement à ce qu’indique sa musique récente, une spécialiste du trot monté. Elle possède des titres plus qu’intéressants à l’attelé, ce que la drive d’Eric Raffin devrait mettre en lumière ici. Gare à elle !

Les pronostics :

4. Geisha Speed

1. Ghalie du Goutier

2. Gold Voice

7. Fameux Destin

13. Glorieuse Carnoi

5. Great Tigress

11. Filhio de Lou

L’outsider de RTL :

Résultats du mercredi 8 mars à Amiens :

La favorite de RTL s’est élancée au galop. L’outsider de RTL a rendu les armes dans la ligne d’arrivée.

