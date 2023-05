Quinté du samedi 27 mai 2023 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 27 mai 2023 à Enghien-Soisy, le Prix du Rhône. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Trotteurs de 5 à 7 ans.

Faisant partie des plus riches de cette épreuve et possédant beaucoup de vitesse, le 3 Isla Jet ralliera de nombreux suffrages. Tous ? Pas si sûr, car pour espérer gagner ce Quinté, la partenaire d’Eric Raffin devra se débarrasser du 11 Cresus di Poggio, rapide lui aussi, mais s’élançant en seconde ligne avec Jean-Michel Bazire au sulky.

Si la victoire finale devrait se jouer en théorie entre ces deux trotteurs-là, les candidats aux accessits sont nombreux. Idéalement placée derrière la voiture, le 5 Gazoline du Seux a une belle chance à défendre, tandis que le 6 Gold Mencourt est compétitif après une rentrée intéressante.

Les autres cinq ans ne seront pas oubliés dans notre sélection, à commencer par le 9 Igrec de Celland, qui s’élance en seconde ligne et à la corde, qui manque de références sur les parcours de vitesse et qui est la moins riche de ce lot, mais qui, très paradoxalement a toujours remarquablement couru sur cet anneau. C’est l’outsider de RTL.

A noter qu'il s'élance dans le dos du 1 Bubble Effe, qui n'a rien fait de bon depuis des lustres, mais qui trouve là une engagement superbe, à une poignée d'euros du plafond des gains. Cela n'a pas suffi à nous convaincre de le retenir, cependant...























Les pronostics :

3. Isla Jet

11. Cresus di Poggio

5. Gazoline du Seux

6. Gold Mencourt

7. Galon de Vire

9. Igrec de Celland

10. Ialto d'Hertals

























L’outsider de RTL :

9. Igrec de Celland

Résultats du jeudi 25 mai 2023 à Longchamp :

La favorite de RTL (9e) et l’outsider de RTL (13e) ont vainement essayé de revenir de l’arrière-garde dans une course qui a avantagé les juments les plus allantes.

