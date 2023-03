Quinté du samedi 25 mars 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 25 mars 2023 à Vincennes, le Prix du Bois de Vincennes. Départ à 15h50. 15 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe III. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans.

Jolie course, où l’on regrettera cependant que deux des meilleurs concurrents en termes de valeur sportive, à savoir le 1 Happy Valley et le 7 Inoubliable soient contraint d’y faire leur rentrée, après avoir manqué toute la fin du meeting d’hiver. On les laisse donc de côté, avec de gros regrets pour la dernière nommée.

Déclassé à ce niveau, jugé sur ses performances dans les classiques hivernaux, le 8 Hussard du Landret est bien évidemment le cheval de la course, mais nous n’avons pas souvenir de l’avoir vu gagner quand il était grand favori...

Le 14 Cash du Rib, dont c’est l’ultime sortie avant une retraite amplement méritée, retrouve son meilleur parcours, tandis que les deux "Jiel", Hokkaido et Elite, se doivent d’être retenus, leur compétitivité n’étant pas à démontrer à ce niveau.

Le 13 Elvis du Vallon vient une fois de plus de jouer de malchance, à Caen, cette fois, dans un Quinté où il avait nettement la pointure. Confié pour la première fois à Franck Nivard, l’outsider de RTL peut prétendre s’imposer, d’autant qu’il est techniquement le plus rapide sur ce parcours. Marcello Wibb nous plaît beaucoup également...

Les pronostics :

11. Hussard du Landret

14. Cash du Rib

5. Hokkaido Jiel

8. Elite de Jiel

3. Marcello Wibb

13. Elvis du Vallon

12. Décoloration

L’outsider de RTL :

13. Elvis du Vallon

Résultats du jeudi 23 mars à Saint-Cloud :

Encore un quinté pour les initiés... Le favori de RTL est 10e, l’outsider de RTL 7e.

