Quinté du samedi 21 janvier 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 21 janvier 2023 à Vincennes, le Prix de Brest. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. Groupe III. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Belle course, sur le papier, à tout le moins du point de vue de la notoriété des trotteurs en lice. Pourtant, à y regarder de plus près, c’est pour certains l’un des derniers barouds avant une retraite bien méritée, ou déjà une course de la dernière chance pour d'autres, grands losers de ces derniers mois.

Notre favori, le 7 Hokkaido Jiel, est à ranger dans cette dernière catégorie. Cinquième du Critérium des 5 ans en septembre dernier, il n’a plus rien montré de bon ensuite, étant disqualifié en dernier lieu dans l’une des préparatoires au Prix d’Amérique. Il est vrai que la distance (2.100 mètres) était trop courte, et que celle-ci (2.850 mètres) sera plus, beaucoup plus dans ses cordes.

Vu l’engagement à la limite du recul (il faut jouer devant dans ce quinté, de toute façon), le 9 Héliade du Goutier est une option qui s’impose, tandis que le 3 Go on Boy, l’un des chevaux de classe au départ avec notre favori, en appelle de sa disqualification récente à Cagnes-sur-Mer.

Notre dernière minute, le 1 Goéland d’Haufor, dispute ici sa deuxième course du meeting, après sa deuxième place dans la finale du Grand National du Trot. Si son jeune driver ne s’emmêle pas les pinceaux, il peut prétendre s’imposer lui aussi. Derrière eux tout est possible. On se méfiera cependant du 15 Eclat de Gloire, qui est la meilleure chance du deuxième échelon. Sait-on jamais...

Les pronostics :

7. Hokkaido Jiel

9. Héliade du Goutier

3. Go on Boy

1. Goéland d’Haufor

5. Falco d’Havaroche

8. Firello

15. Eclat de Gloire

Le dernière minute :

1. Goéland d’Haufor

Résultats du jeudi 19 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute s’élance au galop, elle qui ne savait que trotter. La sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info