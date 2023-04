Quinté du samedi 1er avril 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 1er avril 2023 à Saint-Cloud, le Prix du Languedoc. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 2.100 mètres. Terrain souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Chacun ayant sa chance, c’est évidemment compliqué. Sur ce parcours, ne regardons pas trop les numéros à la corde, plutôt les aptitudes individuelles avec une confiance marquée aux finisseurs plutôt qu’à ceux aimant animer les débats, le tout dans un terrain a minima souple.

Notre favori, le 6 Tauran Shaman, ne devrait pas prendre la tête mais se placer dans le sillage des leaders pour dégainer une fois la ligne droite venue : en forme et régulier, il peut remporter ce quinté. Le 5 Plain Beau a "ruiné" la France turfiste lors de son avant-dernière sortie, dans un quinté couru ici. Il vient de reprendre du poil de la bête à Lyon, et peut se réhabiliter, d’autant que son entraîneur annonce qu’il va pratiquer la course d’attente.

L’outsider de RTL, le 9 Douriann, n’a que trois courses dans les jambes, pour autant de 3e places. Convenablement traité sur l’échelle des valeurs, cet ancien Aga Khan à l’aise dans les lots touffus tentera de surprendre. Décevant cette année, le 4 Thunderspeed serait pourtant un peu déclassé si on le juge par rapport à ses meilleures tentatives de 2022, tandis que le 2 Gaidar est une base fiable pour les places, pas du tout pour la gagne…

Les pronostics :

6. Tauran Shaman

5. Plain Beau

9. Douriann

4. Thunderspeed

2. Gaidar

10. London Royal

15. You Rock

L’outsider de RTL :

Résultats du jeudi 30 mars à Chantilly :

Très mauvais comportement du favori et de l’outsider de RTL dans un Quinté difficile.

