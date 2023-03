Quinté du samedi 18 mars 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 18 mars 2023 à Saint-Cloud, le Prix Teddy. Départ à 15h15. 15 partants (le 10 Puerto Madero et le 16 Noce d'Or sont non partants). Plat. Handicap. 1.400 mètres. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.



Deux arbitres dans cette joute, la corde qu’il faudra serrer pour espérer disputer l’arrivée, et le terrain, annoncé très souple mais susceptible de sécher quelque peu. En conséquence de quoi les chevaux allants devraient trouver leur compte dans ce quinté, où nous faisons confiance au 3 Lev, qui rentre mais qui est vite sur jambes, pour gagner dès cette course de rentrée.

Le 1 Amedras n’est plus à présenter et n’aura contre lui que le poids le plus élevé de l’épreuve, tandis qu’en bas de tableau le 13 Mr Goodnight est bien placé pour réussir une belle course. L’outsider de RTL, le 7 Lupo Nero aime Saint-Cloud et les terrains moelleux. Il pourrait donc être servi convenablement pour sa première participation à un handicap. Supplémenté pour disputer ce quinté, le 5 Memory Dream ne sera pas oublié, lui non plus.

Les pronostics :

3. Lev

1. Amedras

13. Mr Goodnight

7. Lupo Nero

2. Shinning Ocean

4. Passalito

5. Memory Dream

L’outsider de RTL :

7. Lupo Nero

Résultats du jeudi 16 mars à Caen :

Le favori de RTL se classe 3e, l’outsider de RTL 2e, la sélection indique le Quarté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info