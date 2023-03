Quinté du mercredi 8 mars 2023 à Amiens : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 8 mars 2023 à Amiens, la 1ère étape du Grand National du Trot. Départ à 13h55. 16 partants. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 2.900 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 5 à 10 ans.



La caravane du Tour de France des trotteurs reprend la route, avec la première étape de ce Grand National du Trot, avec une étape d’ouverture traditionnellement disputée sur l’un des trois grands hippodromes du Nord.

Cette année, c’est celui d’Amiens qui est de la revue, avec sa petite piste peu sélective avantageant les chevaux de tête et son parcours à main droite. Notre favorite, le 11 I Love Me est une jument de grande qualité, placée de groupe I, excellente les deux fois où elle a couru à main droite, avec une victoire et une deuxième place.

Vu l’engagement, cette course est un objectif, qu’elle peut transformer, devant le bon Howdy Partner et le 14 Ezalyo Smart, qui rend 25 mètres mais qui va encore tenter (et réussir, peut-être) l’impossible avec Yoann Lebourgeois. L’outsider de RTL, le 7 Fame Music, a retrouvé la bonne cadence récemment et devrait réaliser une performance de choix dans cette épreuve. Autre belle cote en perspective, celle du 16 Gala Téjy, qui fera sans doute le petit parcours mais qui est le seul trotteur ayant gagné au niveau classique au départ. Sur sa fraîcheur, il peut ambitionner une quatrième ou une cinquième place à une cote très élevée…

Les pronostics :

11. I Love Me

4. Howdy Partner

14. Ezalyo Smart

7. Fame Music

16. Gala Téjy

8. Héliot De Cahot

2. Hidalgo Des Noés

L’outsider de RTL :

Les résultats du lundi 6 mars à Caen

Le favori de RTL s’impose. L’outsider de RTL est disqualifié. La sélection indique le Quinté.

