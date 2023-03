Quinté du mercredi 22 mars 2023 à Lisieux : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 22 mars 2023 à Lisieux, le Prix Roger Ledoyen. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.725 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Petit quinté, avec nombre de chevaux n’ayant pas ou peu de chances de disputer l’arrivée, la moitié du peloton pour être précis. Pas de souci avec notre favori, le 14 Gitano, qui est excellent à droite et a déjà eu l’occasion de briller face à des adversaires d’un niveau autrement supérieur. Cela vaut également pour le 10 Héliot de Cahot et le 12 Goutte du Houlbet, dont les têtes, autant que celle de notre favori, dépassent assez franchement dans ce lot…

L’outsider de RTL, le 9 Crack Atout, vient de s’emmêler les pinceaux à trois reprises, cela alors qu’il avait des ressources à ne savoir qu’en faire. Même si l’engagement n’est pas top, il est en valeur du genre à s’inviter à l’arrivée. Le 6 Diwi d’Occagnes n’a contre lui que son âge, mais il est en forme et évolue ici un peu à domicile. Présenté pieds nus, c’est dans doute la meilleure chance parmi les chevaux s’élançant en tête.

C’est d’ailleurs tout le problème de ce quinté : à Lisieux, le premier poteau est souvent très avantagé. Or, dans ce lot, aucun des chevaux du premier échelon n’a le profil pour gagner et ils sont peu nombreux même à pouvoir prétendre à une place. Grosses surprises et rapports important en vue ?

Les pronostics :

14. Gitano

10. Héliot de Cahot

12. Goutte du Houlbet

6. Diwi d’Occagnes

16. Filou d’Anjou

9. Crack Atout

13. Express de l’Iton

L’outsider de RTL :

Résultats du lundi 20 mars à Compiègne :

Le favori de RTL s’est imposé, l’outsider de RTL est 7e, dans un nouveau quinté à gros rapports.

