Quinté du mercredi 15 mars 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 15 mars 2023 à Chantilly, le Prix du Centre d’Entraînement. Départ à 13h55. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.



L’an dernier, ce Quinté avait reporté plus de 130.000 euros, en 2021 près de 80.000. Les favoris sont prévenus, ce n’est peut-être pas leur course. Voilà pourquoi nous avons laissé de côté le 3 Gaidar, qui sera très joué ici : ce "Fabre" reste sur deux bonnes courses, c’est vrai, mais quelques étages en dessous du niveau de ce Quinté. Depuis le temps qu’il cherche sa course ici, le 11 Super Super Sonic devrait bien parvenir à la trouver. Ici, peut-être, à la condition d’enclencher moins tardivement qu’en dernier lieu.

Installé dans le Forez, Jean-Pierre Gauvin détient peut-être les clés dans cette joute, où il est doublement représenté, avec le 5 Portalis, sur sa surface de prédilection, et le 13 Out of Time, qui la découvre à sept ans. L’outsider de RTL, le 12 Early Light, débute de son côté tardivement dans les handicaps, mais à une valeur plus qu’intéressante eu égard à ses meilleurs faits d’armes. Dépendant d’un entraîneur habile et correctement placé au départ, il va surprendre...

Les pronostics :

11. Super Super Sonic

5. Portalis

6. Lorenzo de Medici

13. Out of Time

10. Gemmyo

1. Nighthab

L’outsider de RTL :

12. Early Light

Résultats du lundi 13 mars à Chantilly :

Le favori de RTL se classe 5e, l’outsider de RTL dernier, n’étant jamais dans le coup.

